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Traktör karlı yolda şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman’da kar nedeniyle kayganlaşan yolda taklalar atarak şarampole yuvarlanan traktördeki 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kar nedeniyle kayganlaşan yolda taklalar atarak şarampole yuvarlanan traktördeki 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Bozatlı Köyü yakınlarında H.A., idaresindeki traktör, kar dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Şarampole yuvarlanan traktörde bulunan sürücü H.A. ile traktörde bulunan B.Y., ve İ.A., yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. Köylülerinde yardımıyla şarampolden ambulanslara kadar taşınan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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