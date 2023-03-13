Traktör römorkuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Adıyaman'da seyir halinde olduğu motosikletiyle traktör römorkunun arka kısmına çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 02 ABV 785 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Mehmet Kurtuluş, önünde seyir halinde bulunan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir traktörün römorkuna arkadan çarptı. Altınşehir Mahallesi Miray Kent 5 Sitesi yakınlarında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Kurtuluş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kurtuluş'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.