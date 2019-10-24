Traktör römorkunda esrar ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde ikamet eden M.T., isimli şahsın evine uyuşturucu operasyonu yapıldı. Gerçekleştirilen operasyona narkotik köpeği ZETA'da katıldı. Ev içerisinde yapılan aramalarda birşeyler karşılaşılmazken ikamet bahçesinde duran traktörün römorkuna gizlenmiş 14 adet kilitli poşet içerisinde toplam 575 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken ikamet sahibi M.T., gözaltına alındı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.