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Traktör şarampole devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mehmet U. idaresindeki 34 BCH 893 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu vartana yolu üzerinde şarampole devrildi. Meydana gelen kazada traktör sürücüsü Mehmet U. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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