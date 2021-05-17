Adıyaman'da, seyir halindeki traktörden düşen kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Barış Çıra idaresindeki 02 FY 548 plakalı traktör Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü yan kısmında seyir halinde olduğu esnada traktörde bulunan Veysel Pehlül isimli kişi dengesini kaybederek aşağıya düştü. Traktörden düşmesi sonucu yaralanan Pehlül, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.