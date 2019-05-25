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Traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Örenli köyünde engebeli arazide takla atan traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Örenli köyünde engebeli arazide takla atan traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden Örenli köyünde Tarlaya çalışmaya giden İbrahim Boynueğri (21) idaresindeki 02 EB 938 plakalı traktör yolun engebeli olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Traktörden savrulan sürücü İbrahim Boynueğri kayaların üzerine düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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