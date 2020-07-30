Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktöre çarpan minibüs sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Cengiz G. idaresindeki 46 AT 908 plakalı Fiat marka minibüs ile aynı istikamete giden Ziya Uçar idaresindeki 02 DA 162 plakalı Massey Ferguson marka traktöre çarptı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Cengiz G. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.