İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktörler tek tek muayeneden geçirildi

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince Tut ilçesinde traktörlerin muayenesinin yapılmasını sağladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince Tut ilçesinde traktörlerin muayenesinin yapılmasını sağladı.


Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri tarafından pandemi sürecinde aksaklığa uğrayan başta traktörler olmak üzere araç muayenelerinin yaptırılması için gezici TÜVTÜRK muayene aracını Tut ilçesine getirerek burada başta traktör olmak üzere araçların muayenelerini yapmaları sağlandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.