Traktörün altında kalan sürücü öldü

Adıyaman'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Bağpınar köyünde tarlasını 02 FD 874 plakalı traktörü ile süren Hidayet Çetin (57), kontrolünü kaybederek devrilen traktörünün altında kaldı. Traktörün altından vatandaşlar ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çıkarılan Çetin, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hidayet Çetin yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.