Tren raylarında feci kaza: 1 ölü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tren rayları üzerinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan anne ve kızına tren çarptı. Trenin çarptığı anne, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi Göl Caddesi'nde ikamet eden Hilal Bulu (32) ile kızı D.B. (5) tren garı içerisinde rayların arasından garın karşısına geçmek istedi. Bu sırada manevra yapan makinist Abdulvahap U. idaresindeki lokomotif, anne ile kızına çarptı. Ağır yaralanan anne ile kızı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan anne Hilal Bulu, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.