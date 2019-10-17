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Tren yayaya çarptı

Adıyaman’da hemzemin geçitten geçmeye çalışan 89 yaşındaki kadına tren çarptı.

Adıyaman'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan 89 yaşındaki kadına tren çarptı.


Olay, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesinde meydana geldi. Hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen Medine Arkçı'ya (89), makinistliğini Mesut Kırçıl'ın yaptığı tren çarptı.


Adana-Elazığ seferini yapan Fırat Ekspresi isimli yolcu treninin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın Gölbaşı devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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