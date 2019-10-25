TUBİTAK Bilim fuarı gerçekleştirildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen TUBİTAK 4006 Bilim Şenliği kapsamında düzenlenen bilim fuarında öğrenciler, hazırladıkları projeleri sergiledi.

Çıralık Ortaokulu ve Şehit Nazif Kaplan Ortaokulunda düzenlenen bilim fuarında öğrenciler, birbirinden farklı projelerini sergileme imkanına kavuştu. Kaymakam Saadettin Doğan ve beraberindeki protokol üyelerinin incelediği bilim fuarında öğrenciler, deprem, erozyon, radyasyonun bitikler zararları, solucan gübresinin faydaları, robotik kodlama ve mekatronik çalışmaları gibi proje çalışmalarını izledi. Kaymakam Saadettin Doğan, öğrencilerin sunumlarını dinleyerek öğrencilerden projenin hedefi, amacı ve faydaları hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Saadettin Doğan, “Yarınımızın büyükleri ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yapmış olduğu birbirinden güzel projeleri bize umut verdi. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Programa, Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, Belediye Başkan Vekili Osman Erol, siyasi parti temsilcileri, Müftü Rıfat Çevik ve Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ile STK temsilcileri katıldı.