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Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kişi tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişi tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu.


Olay, Kahta ilçesi Çakıreşme köyünde meydana geldi. Yunus K. isimli şahıs tarlada tüfeğini temizlediği sırada kazara ateş alması sonucu yaralandı. Olayı gören yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Acil serviste tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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