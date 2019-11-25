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Tüfek geri tepince yüzünden yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kuş avlamaya çalışan genç, ateşlediği tüfeğin geri tepmesi sonucu yüzünden yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kuş avlamaya çalışan genç, ateşlediği tüfeğin geri tepmesi sonucu yüzünden yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Harmanlı Beldesinde tek saçma tüfekle kuş avlayan Muhammet K., ateşlediği tüfeğin geri tepmesi sonucu yüzünden yaralandı. Yaralı genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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