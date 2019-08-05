TÜGVA 2. Olağan kongresini yaptı

Olağan genel kurulunu yaptı.

Adıyaman Belediye Konferans Salonundan gerçekleştirilen genel kurula TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Faruk Duruş ve protokol üyeleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve ezgiler ile devam eden kongreye tek liste halinde giren mevcut Başkan İdris Toprak, yaptığı açılış konuşmasında, “İkinci dönemde de bizleri bu göreve layık gören Genel Başkanımız Enes Eminoğlu ve genel başkan yardımcılarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Benim için tabeladan çok dava olan Türkiye Gençlik Vakfı benim davam ve yaşamımdır. TÜGVA Türkiye'nin yarınlarının inşasında gönül birlikteliği yapan ve kıyamda birleşen şuurlu bir neslin paydaş olduğu oluşumun adıdır. Türkiye Gençlik Vakfı, söylemleriyle insanlığı hak çizgide buluşturup, insanlığın geçmişine sahip çıkıp, geleceğini milli ve manevi çizgide vücuda getirme davasını şiar edinen yeni ve milli bir birlikteliğin adıdır.

Gece gündüz demeden mesai kavramını alfabesinde bulundurmayan ve tabela adamı değil, dava adamı yetiştirmeyi ilke edinen antiemperyalist bir oluşumdur. Bütün tapınakçı güruhun korkulu rüyası olan, Vatikan merkezli, Siyonist şuurlu, kapitalist ahlaklı her şer oluşumun panzehiri olmayı ilke edinen, adil ve yaşanabilir bir dünyanın ve de nizamın garantisi olan hak bir davadır.

Teşkilat ruhuyla bir ve bütün olmak en büyük şiarımız olacaktır. Rabbim hak davada ayaklarımızı sabit kılsın. Nefsi ve fevri her türlü duygudan bizleri beri eylesin. 2017 Yılından bu yana yürüttüğüm ve inşallah yeni dönemde de Genel Merkezimizin takdiriyle yürüteceğim TÜGVA Adıyaman İl Temsilciliği için bundan sonra da Adıyaman Türkiye Gençlik Vakfı olarak Mevlana Hazretlerinin ve de davamızın lideri Cumhurbaşkanımızın da bizlere en büyük telkini olan ne olursan ol öğüdünü şiar edinerek yeni nesil gençliği vücuda getirme gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyelerinin konuşmasıyla kongre sona erdi.