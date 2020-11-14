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TÜGVA çevre temizliğine dikkat çekti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilciliği çevre temizliğine dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilciliği çevre temizliğine dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.


Öğrencilere toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla “En güzel temizlik kirletmemektir” sloganıyla çevre temizliği yarışı düzenlendi.


TÜGVA İlçe Başkanı Mustafa Vakkas Atalay, “Bugün buradaki amacımız öğrencilerimize bir farkındalık eğitimi yapmak, çevremizi her gün temizleyerek değil kirletmeyerek daha temiz bir çevreye sahip olabileceğimizi anlatmaktı. Bu amaçla öğretmenlerimizle aldığımız kararla onların yaşayarak öğrenmelerinin daha etkili olacağını düşünüp bizlerin yaptıklarını bire bir uyguladıkları için ‘önce biz toplayalım, sonra öğrencilerimizde toplar' düşüncesiyle bu projeyi yaptık. Bu amaçla ‘Ekipler Çevre İçin Yarışıyor' diyerek bir yarışma da düzenledik ve öğrencilerimizi çevre bilinci noktasında gösterdikleri hassasiyet nedeniyle ödüllendirmek istedik. Bunu da sosyal medya hesaplarımız üzerinden, en çok beğeni alan etkinlik fotoğrafını seçerek yapacağız" dedi.

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