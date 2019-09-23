TÜGVA ilçe başkanlığına Atalay atandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde geçtiğimiz yıllarda kurulan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ilçe başkanlığına Eczacı Mustafa Vakkas Atalay atandı.

Geçtiğimiz yerel seçimlerde AK Parti'den Gölbaşı Belediye Başkanı Aday Adayı olan Mustafa Vakkas Atalay, TÜGVA Genel merkezi tarafından ilçe başkanlığına getirildi. Atalay, yetki belgesini TÜGVA Adıyaman il Başkanı İdris Toprak'tan aldı. Göreve başlayan Atalay, “TÜGVA, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfı olan Türkiye Gençlik Vakfıdır. Bizlerde vakfımızın misyonuna uygun projeler yaparak ilçemizde çeşitli aktivitelerde bulunmayı hedefliyoruz. Bizleri bu göreve layık gören herkese teşekkür diyorum” diye konuştu.