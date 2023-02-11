İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tunceli AFAD ve Makedon ekip, 114 saat sonra depremzedeyi enkazdan canlı çıkardı

Depremin hemen ardından Adıyaman’da görevlendirilen Tunceli AFAD, Makedon ekip ile birlikte 114 saat sonra 38 yaşındaki Meltem Ünsal’ı enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

Depremin hemen ardından Adıyaman'da görevlendirilen Tunceli AFAD, Makedon ekip ile birlikte 114 saat sonra 38 yaşındaki Meltem Ünsal'ı enkazdan sağ çıkarmayı başardı.


Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26303 sokak Süedakent'teki bir enkazda canlı olduğu ihbarı üzerine bölgeye Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'ın olduğu ekip sevk edildi. Yurt dışından gelen Makedon ekiple birlikte enkazda çalışma yapan AFAD ekibi, 5 saat süren ve dağcılık arama kurtarma tekniklerinin kullanıldığı operasyonla 38 yaşındaki Meltem Ünsal'ı enkazdan 114 saat sonra sağ çıkarmayı başardı.


Hipotermiye girmek üzere olan yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.