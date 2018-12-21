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Tünçmen eğitim yatırımlarını inceledi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçedeki eğitim yatırımlarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçedeki eğitim yatırımlarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, ilçe merkezi ve köy okullarında eğitim standartlarının yükseltilmesi amacına yönelik, tüm öğrencilere daha fonksiyonel, daha donanımlı eğitim yuvalarının hazırlama gayreti içerisinde olduklarını belirtti.


Tünçmen, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha kaliteli eğitim görmeleri ve eğitimde istenilen seviyeye gelmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz” dedi.


İlçe merkezindeki okulların denetlenmesine Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz eşlik etti.

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