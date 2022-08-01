Turanlı: “Adıyaman Cumhurbaşkanından müjdeli haber bekliyor”

Adıyaman'ın Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, badem hasadına az bir zaman kala badem fiyatlarına dikkat çekti

Kahta Ziraat Odası Başkanı Turanlı, çiftçilerin gözü kulağının, fındıkta açıklanan fiyat gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı badem fiyatında olduğunu söyledi.

Turanlı, “Adıyaman badem üretiminde Türkiye'nin alan bazda ve verim olarak birinci sırada yer almaktadır. Çiftçilerimiz alternatif ürüne yönelerek bölge iklimine ve toprak yapısına uygun badem ürününe yöneldi. Yaklaşık olarak on iki yıl önce dikimine başlanan badem ürünü 2023 hedefine erkenden ulaşarak 100 bin dekar alana ulaştı. Çiftçilerimizin bin bir emekle yetiştirdiği bademde yüksek girdi maliyetleri olmasına rağmen çiftçilerimiz pes etmeden badem yetiştiriciliğine devam ediyor. Çiftçilerimiz üzerine düşen görevi yerine getirirken, badem hasadına az bir zaman kala çiftçilerimizin gözü kulağı fındıkta açıklanan fiyat gibi Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı badem fiyatında. Küresel iklim değişimi sonucunda bölgemizde yaşanan dolu, don ve fırtına gibi doğa olayları karşısında badem bahçelerimiz zarar görmüştür. Badem yetiştiriciliğinde hem yüksek girdi maliyetleri hem de doğa olayları karşısında çiftçilerimiz üretime devam etmekte ve fazlasıyla zorlanmaktadır. Bu olumsuz durumların etkisini bir nebze unutmak için devlet yetkililerinin badem fiyatını çiftçilerimizi memnu edecek bir seviyede açıklamasını istiyoruz. Badem, sadece ürün olarak görülmemesi gerekmektedir. Badem alanların artmasıyla dışarıya (Malatya, Giresun, Niğde, Şanlıurfa) mevsimlik işçi olarak giden vatandaşlarımız, badem sayesinde çalışma fırsatı bulup, geçimini sağlamaktadır. Öte yandan bölgemizde badem işleme tesislerinin artmasıyla yine vatandaşlarımız için istihdam alanları oluşmaktadır. Çiftçilerimizin umudu olan badem ürününün sürdürebilirliği için Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla badem fiyatının belirleyici yetkilileri olan Tarım Bakanımız Vahit Kirişci ve Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın'dan hasat başlamadan bir an önce badem alımının resmi fiyatını açıklamalarını istiyoruz. Aksi takdirde çiftçi emeğini göz ardı eden tüccarlara mahkum olacaktır. Yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçilmek isteniyorsa en kısa sürede çiftçilerimizin beklentisi olan alım fiyatı açıklanmalıdır” diye konuştu.