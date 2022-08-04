Turanlı, “Ekmek zammının belediyemizle bir alakası yok”

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, son günlerde artan ekmek zammı ile ilgili açıklama yaptı.

Ekmek fiyatlarındaki artışların Kahta Belediyesi ile bir alakasının olmadığına dikkat çeken Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, komisyon toplantısında 3 TL den devam etmesi yönünde oy kullandığını söyledi.

Belediye Başkanı Turanlı, “Son günlerde artan ekmek fiyatlarındaki artıkların belediyemiz ile bir alakası yok. Komisyon toplantısında 3 TL den devam yönünde oy kullandık. Fakat komisyondaki üyelerin oy çokluğuyla ekmek fiyatı 4 TL ye çıkarıldı. Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlık konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Kahta ilçemiz için ekmek rayici belirleme komisyonu Adıyaman Ticaret İl Müdürü adına Ömer Uslu, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü adına Beyhan Özer, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı adına Abdurrahman Yapıcı, Kahta Belediyesi adına Bekir Çoban, Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası adına Tahsin Çatan'ın katılımıyla toplanan komisyonda; Kahta Belediye başkanlığı temsilen katılan üyenin, halkın alım gücünü düşünerek mevcut tarife olan 3 tl den devamı yönünde oy kullanırken, Tarım ve Orman Müdürlüğünü temsilen katılan üyenin ekmeğin gramajını 220 grama çıkartılması durumunda sağlıklı ve kaliteli ekmek imalatının olacağından dolayı fiyat artışı talebinde bulunduğu, talebe diğer üyelerin katılmadığından şerh düştüğü, Ticaret ve Sanayi Odası temsilen, Kahta Esnaf Odası temsilcisi, Ticaret İl Müdürlüğü temsilen 210 gramın 4.00 TL den olmak üzere, 1 kg somun ekmeğin 19,05 tl olarak satılması yönünde oy çokluğuyla karar verilmiştir. Komisyondaki oy çokluğuyla belirlenen ekmek fiyatı artışının Kahta Belediyesi ile alakasının olmadı ancak ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimleri belediye zabıta ekiplerimizin kontrolündedir'' dedi.