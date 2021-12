Turanlı, “En büyük engel sevgisizliktir”

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı.

Mesajında en büyük engelin sevgisizlik olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Turanlı, fiziki her engelin aşılabileceğini, önemli olan gönüllerde engellerin olmaması gerektiğini ve her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu söyledi. Başkan Turanlı, “Gönül kapılarını alabildiğince açan bir belediye anlayışına sahip olduğumuzu belirtmek isterim. Ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Her gönlü kazanmaya ve hiçbir bireyi kırmamaya özen gösteriyoruz. Gönül kapılarımızı sonuna kadar açarak, ötekileştirmeden ve ayrıştırmadan herkese hizmet etmeye gayretindeyiz. Engellilik sadece engelli bireyleri ve ailelerini değil, tüm toplumu ve tüm kesimleri yakından ilgilendiren önemli bir konudur. Engelli olmak sosyal hayatı engelleyen bir kusur değildir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum" diye konuştu.