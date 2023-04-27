Turanlı: “Halkımızla hep birlikteyiz”

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde göreve geldiği günden bu yana sürekli halkla iç içe olan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı vatandaşlarla ilçe merkezinde bir araya geldi.

Belediye Başkanı Turanlı, "İlçenin belediye başkanı olarak ayırım yapmadan tüm mahallelerimize ve vatandaşlarımıza aynı özeni gösteriyor, verilen hizmetlerin en kaliteli şekilde sunulması, varsa ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi yolunda titiz bir çalışma yürütüyoruz" dedi.