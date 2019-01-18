Turanlı: “Kenevir tütüne alternatif olabilir”

Adıyaman'ın Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Adıyaman'ın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan izin alınması koşuluyla kenevir üretilebilecek iller arasında yer almamasına tepki gösterdi.

Tütüne alternatif olarak Adıyaman'da da kenevir yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, GAP'a büyük fedakarlıklar yapan Adıyaman'ın da kenevir yetiştiriciliği için izin verilen 19 illere dahil edilmesini istedi.

Başkan Turanlı, “Tütün bizim için olmazsa olmazdı. Tütüne getirilen kotadan sonra bütün köylerimizin yaklaşık yüzde70'i boşalmış durumdadır. Daha sonra tüccarlarla, yeni yeni firmalarla görüşüp yeniden tütüne başladık. Ama çiftçilerin çoğunu köylere döndüremedik. Son zamanlar da Cumhurbaşkanımızın, Tarım ve Orman Bakanımızın açıklamasıyla 19 ilimizde kenevir üretimi serbest edildi. Şimdi o 19 ilimiz ekonomik anlamda büyük bir imkana sahip oluyor. Ama ne yazık ki, Adıyaman bu imkandan faydalanamıyor. Biz de, tütüne alternatif olarak en azından Adıyaman'ımızda da kenevir yetiştirilmesini istiyoruz. Bunun tütüne alternatif olduğunu düşünüyorum. Bizler, GAP'a büyük fedakârlıklar yapan Adıyaman olarak, Adıyaman'ın da kenevir yetiştiriciliği için izin verilen 19 illere dahil edilmesini istiyoruz. Kenevir denince tabi herkesin aklına esrar geliyor. Ben keneviri araştırdım inceledim. Kenevirin 3 bin tane faydası var, 1 tane de zararı var. 2 bin 999 tane faydası olan bu şeyi devletin gözetimi adı altında ekilirse hem ülkemize hem de bulundukları ilin ekonomisine çok büyük bir katkısı olacak. Çiftçimize büyük bir katkısı olacak. Mutlaka ama mutlaka Adıyaman'a da bu kenevir bitkisinin ekimine izni verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Turanlı ayrıca, Kahta ilçesindeki çiftçilerin beklediği mahsul fark desteği Şubat ayına kadar kademeli olarak ödeneceğini belirterek, "Kahta ilçemizde bin 400 çiftçimize toplam 8 milyon 400 bin TL ödeme yapılacaktır. Ödemeler T.C. kimlik son rakamlarına göre 6-8 arası olanlar bugün hesaplara yatacak. 2-4 arası olanlar ise 25 Ocak ve son rakamı 0 olanlar 1 Şubat 2019 tarihinde hesaplara geçecektir. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.