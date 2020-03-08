Turanlı park ve bahçeler için yeni su kuyusu açıyor

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından park ve bahçeler için yeni su kuyuları açmaya başladı.

Açımına başlanılan su kuyularıyla alakalı açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Fatih parkındaki su kuyusu itfaiye ekiplerimiz tarafından kullanıldığından Fatih ve Ebusadık parkı için su yetersiz olduğundan dolayı Ebusadık Parkına yeni su kuyusu açmaya başladık. Allah'ın izniyle burada çıkan su ile Ebusadık Parkı ve baraj yolu üzerindeki refüjde bulunan yeşil alanlar ve ağaçların sulanması için kullanılacak. İnşallah yeni su kuyumuzu en kısa zamanda tamamlayıp faaliyette alacağız” diye konuştu.