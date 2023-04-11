Turanlı: “Üç mahallemizin su sorunu çözülüyor”

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi tarafından su sıkıntısı çeken üç mahallede yürütülen çalışmalar ile vatandaşlara ulaşan suyun daha sağlıklı ve kesintisiz olması sağlanacak.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatıyla Su İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar ile Fatih, Yeni ve Menderes Mahalleleri, kesintisiz içme suyuna kavuşuyor. Çalışmalar çercevesinde toplam 2 bin 500 metre uzunluğunda yeni bir su hattı döşeniyor.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada, “Fatih, Yeni ve Menderes mahallerimize daha önce alternatif olarak su hatlarını döşemiştik fakat bu da yetersiz kaldı. Özellikle yaz aylarında bu mahallelerimizde sürekli su kesintileri meydana geliyordu. İlçemiz nüfusunun artması ile birlikte Fatih, Yeni ve Menderes Mahallesine yetersiz gelen içme suyu hattı sorununu, 2 bin 500 metrelik yeni hat sayesinde kesin çözüme kavuşturuyoruz. Allah'ın izniyle çalışmalarımızın tamamlanmasıyla bu yaz vatandaşlarımız su sıkıntısı yaşamayacak. İlçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun.” dedi.