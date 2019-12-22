Turanl?'dan duyarl? esnafa te?ekk?r

Ad?yaman'?n Kahta Belediye Ba?kan? Yusuf Turanl?, kald?r?m?n geni?letilmesi i?in arazisinin kullan?lmas?na izin veren esnafa te?ekk?r etti.

Kahta il?e merkezinde esnafl?k yapan Mustafa Celayer, i?letmesi ?n?nde bulunan ve yaya ge?i?ine elveri?li olmayan kald?r?m?n geni?letilmesi i?in arazisinin bir b?l?m? i?in belediyeye kullan?m izni verdi. Celayer, Mustafa Kemal Caddesi ?zerinde bulunan ve i?letmesinin biti?i?indeki kald?r?m?n geni?letilmesi i?in m?lkiyeti kendisine ait olan arazinin bir b?l?m? i?in Kahta Belediyesine kullan?m izni verdi.

Duyarl?l???ndan dolay? Mustafa Celayer'e te?ekk?r eden Kahta Belediye Ba?kan? ?brahim Yusuf Turanl?, ??l?emizde hem ara? ve yaya trafi?i a??s?ndan yo?un olan Mustafa Kemal Caddesi Teda? Kav?a?? civar?nda bulunan bir i?letmemizin sahibi Mustafa Celayer, kendi arazisinin bir k?sm?n? kald?r?m?n geni?letilmesi i?in belediye ekiplerimize geni?letme i?in m?saade etmi?tir. ?l?e halk? ad?na Celayer'e bu fedakarl???ndan dolay? te?ekk?r ediyorum? diye konu?tu.