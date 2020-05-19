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Turanlı'dan Kadir Gecesi mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Turanlı mesajında, “Mübarek Ramazan ayı içerisinde yer alan, mükafatların sınırsız olarak verildiği, kalplerin, duygu ve davranışların her türlü kötülükten arındığı, aramızdaki sevginin hepimizi kucaklaması için yeni adımlar atma imkanı bulduğumuz Kadir gecesini idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.


Bu gece öyle bir gecedir ki, Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı gecedir. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı, İslam'da en kutsal ve faziletli gece olarak bilinen ve içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinin Türkiye'nin değişik yerlerinde bulunan tüm Kahtalı hemşehrilerimize, milletimize, İslam alemine hayır, huzur ve barış getirmesini niyaz ediyorum" dedi.

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