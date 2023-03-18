Türbe kısmen çöktü, vatandaşlar yenilenmesini istiyor

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kısmen çöken Adıyaman'daki Mahmut El-Ensari türbesi, restore edilmeyi bekliyor. Türbenin büyük bir kısmının açık havada kaldığını ve sağanak yağışlardan etkilendiğini belirten vatandaşlar acil düzenleme istiyor.

6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından etkilenen bölgelerde yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Adıyaman'da bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, bir yandan da çadır ve konteyner kurulumları da sürüyor. Adıyaman merkezine 7 kilometre uzaklıkta Elif köyü sınırları içerisinde yer alan Ali Dağı'nda İslamiyeti yaymak için Anadolu'ya gönderilen ve Adıyaman'da şehit düşen Mahmut El-Ensari'nin türbesi kısmen çöktü. Osmanlı Padişahı 4. Murat tarafından 1632 yılında yaptırılan, 1714 yılında restore edilen 391 yıllık türbe şu sıralar açık havada bulunuyor. Düzce'den bölgeye giderek dini alanları inceleyen ve Sağanak yağışlar sebebi ile ıslanan türbenin acil restorasyon yapılmasını dile getiren Furkan Baba, “ 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen Adıyaman merkeze bağlı Mahmut El-Ensari Türbesi büyük bir kısmı zarar gördü. Türbenin onarılmasını istiyoruz. Sandukanın büyük bir kısmı kubbenin çökmesinden dolayı açık havada. Olumsuz hava şartlarından dolayı zarar görüyor. İlgili yerlerin gereğini yapmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.