Türbelerde temizlik çalışması

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, hidrostatik yüksek basınçlı yıkama aracı ile türbelerde dış temizlik çalışması yapıldığını dile getirdi.

Son olarak şehir merkezinde bulunan Abuzer-El Gaffari Türbesi çevresinde temizlik çalışmalarını yürüttüklerini belirten yetkililer, yapılan bu temizlik işlemlerinin diğer türbe ve mesire alanlarında da devam edeceğini belirtti.