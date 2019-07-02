İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türbelerde temizlik çalışması yapılıyor

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen türbelerde temizlik çalışması yaptı.


Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, hidrostatik yüksek basınçlı yıkama aracı ile türbelerde dış temizlik çalışması yapıldığını dile getirdiler.


Son olarak şehir merkezinde bulunan Mahmu-el Ensari ile Abuzer-el Gaffari Türbelerinde ve çevresinde temizlik çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan yetkililer, zarar vermeden yapılan bu temizlik işlemlerinin önümüzdeki günlerde de sürdürüleceğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.