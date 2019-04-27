İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Turistleri taşıtan minibüs Nemrut Dağı'nda kaza yaptı: 13 yaralı

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Nemrut Dağı’na günbatımını seyretmek için giden turistleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı.

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Nemrut Dağı'na günbatımını seyretmek için giden turistleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. İlk bilgilere göre kazada 12 turist ile şoför olmak üzere 13 kişi yaralandı.



Kaza, Kahta ilçesi Nemrut Dağı yolu Arsemia Ören Yeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nemrut Dağı'na turistik gezi için gelip günbatımını seyrettikten sonra şehre geri dönen minibüs yolda şarampole yuvarlandı. İlk bilgilere göre, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 12 turist ile şoförü olmak üzere 13 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.