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Turistleri taşıyan minibüs Nemrut Dağı yolunda kaza yaptı: 12 yaralı

Nemrut Dağı’nda gün batımını seyrettikten sonra dönen turistleri taşıyan minibüsün freni patladı.

Nemrut Dağı'nda gün batımını seyrettikten sonra dönen turistleri taşıyan minibüsün freni patladı. Kazada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.


Kaza, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Nemrut Dağı Milli Parkı içerisindeki Damlacık köyü Arsemia Ören Yeri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan gezi için Adıyaman'a gelen grubu taşıyan Kahraman Bıtık yönetimindeki 23 EH 393 plakalı minibüs, freninin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metreden dağlık alana yuvarlanan minibüste bulunan 11 vatandaş ve sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer tur minibüsü sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen kurtarma ekiplerinin minibüsten çıkarttığı yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ve 1 vatandaşın durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazanın grup Nemrut Dağı'nda gün batımını seyrettikten sonra dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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