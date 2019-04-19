Turizm Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Güzel Sanatlar Galerisinde gerçekleştirilen toplantıda Adıyaman'da turizm alanında yapılan çalışmalar ve turizmi olumsuz etkileyen nedenlerin üzerinde durularak, turizm sektörü temsilcileri ile sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci'nin yaptığı konuşma ile başlayan toplantıda çiğköfte yoğrularak harfane ekibi birbirinden güzel türküler seslendirdi. Daha sonra turizm sektöründe emeği bulunanlara teşekkür belgesi verildi.

Programa katılan protokol üyeleri turizmcilerin sorunlarını ve isteklerini dinleyerek, karşılıklı görüş önerilerini dile getirdi.

Toplantıya Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Adıyaman Eski Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, THY Adıyaman Satış Müdürü M. Akif Hamidi, Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetınkaya, Kore Büyükelçisi Hong-ghi CHOI ve eşi, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dagtekın, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ve sektör temsilcileri katıldı.