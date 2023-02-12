Türk arama kurtarma ekibinden Venezüellalı ekibe Türk bayrağı hediyesi

Adıyaman'daki kurtarma çalışmalarına destek veren Beşir Arama Kurtarma Ekibi, Venezüellalı Arama Kurtarma Ekibine Türk bayrağı hediye etti.

AFAD koordinasyonunda Saadet Apartmanı'ndaki kurtarma çalışmalarına destek veren Beşir Arama Kurtarma Ekibi, Venezüellalı arama kurtarma ekibi Miranda'ya, gösterdiği çabadan dolayı teşekkür ederek Türk bayrağı hediye etti. Türk bayrağını üç kere öperek Venezüellalı ekibe teslim eden Beşir Arama Kurtarma Ekibi'nin Miranda ekibine sarılması duygu dolu anlara sahne oldu.