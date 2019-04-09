İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Türk Kızılay Adıyaman Şubesi Uzunpınar İlköğretim Okuluna yardım dağıttı

Türk Kızılay Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut ve yönetim kurulu üyeleri ile Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz Uzun Pınar İlköğretim okulunda ihtiyaç sahibi 26 öğrenciye giyecek ve kırtasiye yardımında bulundu.


Adıyaman Türk Kızılay Şubesi Başkanı Murat Bulut, Kızılay'ın her zaman halkımızın yanında olduğunu, eğitim ve öğretime desek vermek için Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapmanın önemini belirterek, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'e teşekkür etti.


Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, onları gülümsetmek için Kızılay'ın göstermiş olduğu duyarlılığa değinerek, Adıyaman Türk Kızılay Şubesi Başkanı Murat Bulut'a teşekkür etti.


Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilere maddi ve manevi olarak her açıdan desteklemek için azami gayret gösterdiklerini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.