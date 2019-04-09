Türk Kızılay Adıyaman Şubesi Uzunpınar İlköğretim Okuluna yardım dağıttı

Adıyaman Türk Kızılay Şubesi Başkanı Murat Bulut, Kızılay'ın her zaman halkımızın yanında olduğunu, eğitim ve öğretime desek vermek için Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapmanın önemini belirterek, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz'e teşekkür etti.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, onları gülümsetmek için Kızılay'ın göstermiş olduğu duyarlılığa değinerek, Adıyaman Türk Kızılay Şubesi Başkanı Murat Bulut'a teşekkür etti.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilere maddi ve manevi olarak her açıdan desteklemek için azami gayret gösterdiklerini ifade etti.