Türk Kızılay'ı 2019 yılını dolu dolu geçirdi

Türk Kızılay'ı Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut, 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Otelde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Türk Kızılay'ı Adıyaman Şube Başkanı Murat Bulut, 2019 yılında yapılan yardımların istatistiklerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Bulut, “Şubemiz tarafından toplamda 245 adet gıda kolisi, Genel Merkez tarafından bin 460 adet gıda kolisi toplamda ise bin 705 adet gıda kolisi dağıtımı yapıldı. 500 Çift ayakkabı, 32 bin 56 adet giyim, 6 bin 820 adet konserve kavurma, 50 yetim aileye giyim ve ayakkabı, 238 aileye 100 TL'lik alışveriş kartı,

120 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi, 42 aileye adak bağışı, Kasım ve Aralık aylarında 97 öğrencimize 10 bin TL burs verildi. İl merkez ve ilçelerinde toplam 5 bin haneye ulaşıldı.

844 aileye toplam 245 bin TL nakdi yardımda bulunuldu.

Çelikhan Pınarbaşı İlköğretim okulunda 340 öğrenciye kırtasiye ve giyim ayrıca 12 derslikli bilgisayar laboratuvarı açıldı. Köy okullarına bin 500 parça giyim, 100 çift bot dağıtıldı” dedi.

Kızılay'ın yardımların yanında eğitim faaliyetlerini de yürüttüğünü dile geren Bulut, öğrenciler, cezaevindeki mahkumlar, yurtlarda kalan öğrencilere eğitimler verildiğini dile getirdi.

Bulut ayrıca, Kızılay temalı yarışma düzenlendiğini söyledi.