Türk Sağlık-Sen'den “Sıfır döner sermaye” ile ilgili açıklama

Türk Sağlık-Sen'den Adıyaman Şube Başkanı Nejdet İrfan Tokur, sağlık çalışanlarına sıfır döner sermaye ödenmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Salgın sürecinde sağlık çalışanları iki anlamda tarihe geçtiğini dile getiren Nejdet İrfan Tokur, “Birincisi canlarını verip şifa dağıttığı, ailesinden uzak kalarak fedakarlıklarda bulunarak yazdıkları kahramanlık destanıyla oldu. İkincisi ise önemlerinin herkes tarafından idrak edildiği bir dönemde temel talepleri ve kronikleşen sorunları için hiçbir adım atılmayarak mağduriyetlerinin devam ettirilmesiyle oldu” dedi.

Tokur açıklamasının devamında, “Salgın bitmedi ama tavandan ek ödemeler sonlandırıldı. Sağlık çalışanları Covid-19 ile mücadele ediyor ama sanki hiç çalışmıyorlarmış gibi sıfır döner sermaye ile karşılaştılar. Kısacası kahramanlar kaybetmeye mahkum edildiler. Ödüllendirilecekleri yerde adeta cezalandırıldılar.

Bayram geliyor ama sağlık çalışanları alın terlerinin karşılığını alamıyor. Verdikleri kahramanca mücadelenin karşılığında yapılanlardan dolayı mutsuzlar. Aylar süren ve daha da sürecek olan fedakârlıklarının karşılığında yapılanları hak etmiyorlar.

Bugün artık döner sermaye sistemi fiilen iflas edip sağlık çalışanları için bir ızdıraba dönüşerek çalışana zarar veren bir hal almıştır.

Sizin döneriniz var deyip sanki ikinci bir maaş alınıyormuş gibi bir algının da oluşturulduğunu bu çarpık düzen mutlaka yenilenmelidir” şeklinde konuştu.