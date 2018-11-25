İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TÜRKAV Başkanı Babar'dan Türkeş'in 101. doğum günü açıklaması

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, merhum Alparslan Türkeş’in doğumunun 101.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, merhum Alparslan Türkeş'in doğumunun 101. yılı nedeniyle açıklamada bulundu.


Başbuğ Alparslan Türkeş'i rahmet ve şükranla andıklarını belirten TÜRKAV Başkanı Yusuf Babar, Türkeş'in ömrünü Türk milleti için adadığını söyledi


Babar açıklamasında, “25 Kasım 1917 ülkücüler için, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in doğum tarihi olması sebebiyle özel bir tarihtir. 4 Nisan 1997'ye kadar geçen ömrünü turan bayrağını yükseltme ve Türk adını dağa taşa yazdırmanın kavgasıyla geçirmiştir. Zor ve çile dolu geçen ömrünü büyük davasının başında yüzyıllık bir çınar gibi ayakta bitmiş ve kök salmıştır. Şükürler olsun ki, Başbuğumuz gibi bir liderimiz oldu. Davası İlay-ı Kelimetullah ve Nizam-ı Alem olan ülkücü hareketin cevheri hiç şüphe yok ki Başbuğ Alparslan Türkeş'tir. Bütün ömrünü adadığı Türk-İslam ülküsü yolunda, Türk İslam ülkücüleri olarak, son nefes, son nefes son nefesimize kadar şeref ve dimdik olarak yürüyeceğimizi cihan aleme göstermekle sorumluyuz. Gönlümüzde başbuğ sevgisi ve onun kararlığı, azmi, cesareti Başbuğ Türkeş şuuru daima var olacaktır. TÜRKAV olarak başbuğun bıraktığı emanetlerin ve onun fikirlerinin ona bağlı ülkücü gençler tarafından daima yaşatılması için var gücümüzle çalışacağımız hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülkücü hareket de ilelebet başbuğunun izinde yürüyecek ve ilanihaye var olacaktır. Başbuğumuzun doğumunun 101. yıl dönümü kutlu olsun, mekanı cennet olsun” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.