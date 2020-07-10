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Türkiye Belediyeler Birliği online olarak toplandı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi belediyelerine yönelik düzenlenen “Küresel Covıd-19 sonrası yeni normal ve belediyeler çevrimiçi toplantısı” Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ın da katılımıyla yapıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi belediyelerine yönelik düzenlenen “Küresel Covıd-19 sonrası yeni normal ve belediyeler çevrimiçi toplantısı” Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın da katılımıyla yapıldı.


Pandemi sonrası yeni normal süreci ve belediyelerin iyi uygulama örneklerinin görüşüldüğü toplantının açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin pandemi sürecindeki başarısına dikkat çekerek bu başarıyı sağlayan unsurları güçlü liderlik, güçlü sağlık altyapısı, merkez ve yerel arasındaki koordinasyon, sosyal güvenlik sistemi olarak sıraladı. Yapılan uluslararası toplantılarda Türkiye'nin pandemi sürecinde pozitif ayrışmasının öne çıktığına dikkati çeken Şahin, merkezden gelen genelgeyi ete kemiğe büründüren belediyecilik anlayışının bu başarıda önemli bir payı olduğunu söyledi.


Daha sonra toplantıda konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Fatma Şahin başkanımız, gerek bakanlığı gerek büyükşehir belediye başkanlığı döneminde çok başarılı çalışmalara imza atmıştır. İlçemizde tarım ve hayvancılık çok yaygın değildir. Gölbaşı ilçemizde 6. Bölge teşvikinde olan organize sanayi bölgemiz var. Fatma hanımın, iş dünyasıyla arasının çok iyi olduğunu düşünüyorum. İstihdam olabilmesi için ilçemize yatırım gelmesi gerekiyor. Bu konuda Başkanımız Fatma Şahin'in desteklerini bekliyorum ve kendilerini ilçemizde ağırlamak istiyoruz” diye konuştu.

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