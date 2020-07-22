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Türkiye Diyanet Vakfı'na vekaletle kurban bağışına ilgi

Türkiye Diyanet Vakfı’na (TDV) vekaletle kurban bağışına ilgi her gecen gün artıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) vekaletle kurban bağışına ilgi her gecen gün artıyor.


Birçok kurum ve kuruluş müdürü ile sivil toplum kuruluşu başkanları TDV'na vekaletle kurban bağışında bulunuyor. Son olarak İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Müftü Mehmet Taşçı, Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Bayrak, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu başta olmak üzere bir çok kişi vekaletle kurban bağışında bulundu.


Adıyaman'da vekaletle kurban kesim kampanyasında bağışta bulunan kişilerin sayısının her gecen gün arttığını dile getiren Müftü Mehmet Taşçı, bu yıl hedeflerinin 3 bin adet vekaletle kurban olduğunu dile getirdi.


Taşçı, şuana kadar bağış yapanların sayısının binin üzerine çıktığını ve belirlenen hedefe inşallah ulaşacaklarını kaydetti.

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