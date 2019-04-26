“Türkiye'de Çocuk Olmak” konulu sergi yapıldı

Adıyaman Birsen Esensoy İlkokulunda “Türkiye'de Çocuk Olmak” konulu sergi düzenlendi.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında okulda düzenlenen resim sergisinin yanı sıra aynı zamanda öğrenciler bir birinden güzel tiyatro oyunları da sergiledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliği milli eğitim şube müdürleri, emniyet şube müdürleri, Eğitim Bir-Sen Adıyaman İl Başkanı Ali Deniz ve çok sayıda öğrenci ile velisi katıldı. Düzenlenen resim sergisinde Türkiye'nin bir çok noktasında çocukların mutlu oldukları esnalarda çekilen fotoğraf kareleri yer aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü İsmail Yücel, “Birsen Esensoy İlkokulu olarak öğrencilerimizin akademik başarısı kadar sosyal alanlardaki başarılarını da önemsiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hem okulumuzun yıl içinde il milli eğitim müdürlüğünce yapılan yarışmalarda derece alan öğrencilerimizin etkinliklerini hem de görsel sanatlar kulübünün fotoğraf sergisini gerçekleştirdik. Bir eTwining projesi olan “Türkiye'de Çocuk Olmak” fotoğraf sergisi Türkiye'nin çeşitli illerden öğretmenlerin ve fotoğraf sanatçılarının fotoğraflarından oluşan sergimizde çocuklarımızın birbirinden güzel fotoğraflar yer alıyor. Okulumuzda bir sergi kültürü oluşturmaya çalıştığımız programımız öğrencilerimiz, velilerimiz ve misafirlerimiz tarafından büyük ilgi gördü” diye konuştu.