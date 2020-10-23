Türkiye'nin en büyük kapama ceviz bahçesinde hasat

Türkiye'nin milli ekonomisine katkı sağlayan ve ülkemizin en büyük kapama ceviz bahçesinde hasat başladı.

Dünya'da ceviz üretiminde 4. sırada yer almasına rağmen ülkemizde üretilen cevizler tüketimi karşılamıyor. Tüketilen cevizin yüzde 80'ini yurt dışından ithal ediyor. İthal edilen cevizler nedeniyle ortaya çıkan döviz açığına karşı Adıyaman'da Nilgün, Tarık ve Ziya Kubilay kardeşler, 10 yıl önce harekete geçti.

2011 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesi Ortaca köyü Kubilay Mezrasında kendi arazilerine ceviz dikti. 2 Bin dekar alan üzerinde Türkiye'nin tek parça en büyük kapama bahçesini oluşturan Kubilay kardeşler, ceviz işleme tesisi de kurarak tarım sanayi entegrasyonu sağladı. Amerikan türü Chandler cinsi cevizden 25 bin adet dikildi. Ceviz ağaçları büyüdükçe her yıl üretimi artan bahçede bu yıl 450 ton gelir bekliyor.

En son teknoloji kullanılıyor

Kubilay kardeşler, oluşturdukları bahçenin bakımından, hasadına kadar en modern teknoloji kullanıyor. İspanya'dan gelen danışman öncülüğünde bakımı yapılan bahçede gübreleme bile otomasyon ile yapılıyor. Gübreler damlama sulama sistemiyle toprağa gerektiği kadar bırakılıyor. Cevizlerin hasadında sirkeleme ve toplama işlemi de makineler ile yapılıyor.

Üretici kardeşler Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında modern makineler alırken ile ceviz işleme tesisi kurdu. Hasat edilen cevizler, tesiste işlenerek paketleniyor. Pazar sorunu olmayan cevizler iç piyasada tüketiliyor.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, ceviz bahçesinde ki hasada katılarak, ürün ve bahçe ile ilgili Ziya Kubilay'dan bilgi aldı.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, 2 bin dekar ile Türkiye'nin en büyük kapama ceviz bahçesinde bulunduklarını belirterek, “Bu bahçemizin bir özelliği şuan dünyada özellikle bahçe konusunda en gelişmiş teknoloji kullanılıyor. Sulama tamamen otomasyon, hangi ağacın ne kadar ihtiyacı var tamamen otomasyon, bitki besin elementlerinin toprağa verilmesi, ağaçla buluşturulması tamamen otomasyon ile yapılmaktadır. Aynı şekilde bahçenin hasadı da dünyada şuan en gelişmiş makineler ile yapılmaktadır. Hem sirkeleme hem toplama yapılmaktadır. Yani üreticimiz çok yüksek düzeyde bahçede bir teknoloji kullanmaktadır. Üreticimiz ürününü kendisinin kurduğu tesiste sanayiye dönüştürmektedir. Böyle büyüklükte Türkiye'de bir bahçe yok, üreticimiz çok bilinçli. İspanya'dan bir danışman getirmiş, Dünya'da ki tarım teknolojilerini en üst düzeyde takip etmektedir” dedi.

Çiftçi Nilgün Kubilay ise, ithal edilen ceviz nedeniyle ülkemizde cari açık oluştuğuna dikkat çekerek, “Türkiye Dünya'da ceviz üretimi açısından 4. sıradadır. Fakat maalesef üretimimiz kendi iç tüketimimize henüz yetmemektedir. Bunun gibi kapama ceviz bahçelerinin ülkemizin milli gelirine katkısı olacaktır. Aynı zamanda da bölgenin bölge istihdamına da ciddi katkısı olacaktır” diye konuştu.