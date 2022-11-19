Türkiye'nin ilk kürek maratonu Adıyaman'da başladı

Atatürk Barajı ve Fırat Nehrinin birleştiği Kızılin Bölgesinde Türkiye'nin ilk kürek maratonu başladı.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kızılin köyünün altında Türkiye'nin ilk kürek maratonu start aldı. Kızılin köyünden başlayan ve Damlıca köyünde son bulan 42 kilometrelik maraton kıyasıya mücadele ve heyecana sahne oldu.

Adıyaman Valiliği, Türkiye Kürek Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen yarışlara Moldova, Malta, Azerbaycan ve Türkiye'den 82 sporcunun katılımı ile gerçekleşti.

Kızılin'de bulunan tarihi kaya mezarlarının arasında geçekleşti. Kayalara oyulan 3 katlı mağaraların yer aldığı Kızılin bölgesinde sporcular hem yarıştı hem de muhteşem doğaya hayran kaldı. İki gün sürece yarışların startına Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindekiler verdi.

Yarışlara katılan 54 yaşındaki sporcu Aslıhan Dizdaroğlu, Türk kızlarının istedikleri zaman her şeyi yapabileceğini kaydetti.

Yarışlarda birinci olan Azerbaycanlı sporcu Bahman Nasırı, 42 kilometrede yarıştığını ve burada olmaktan çok mutlu olduğunu, manzaranın çok güzel olduğunu aktardı.

Moldovalı sporcu İvan Çorsunov ise, bu yarışa katılmanın kendi kariyeri için çok önemli olduğunu ve tekrar katılacağını söyledi.

Erhan Ertürk: "İnanıyorum, ileride dışındaki büyük maratonları geçebileceğiz"

Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, uluslararası bir etkinliği Kızılin'de gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşadıklarını belirterek, "Burada uluslararası bir yarışın başlangıcı, ilerideki çok güzel şeylerin habercisidir. Şu an burada olmamız, bu ekiplerin geliyor olması, bu suyu gördükten sonra her sene bir kişi beş kişiye katlanarak bir kar topu olacak ve çığ olacak. Ben inanıyorum ki ileride rakibimiz olan yurt dışındaki büyük maratonları geçebileceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş ise açıklamasında, "Kürek maratonunu bu gün gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 4 ülkeden 100'e yakın sporcu katılıyor. Tabi bugün doğal yapısı ve katılan sporcuların çoğunluğuyla beraber ilimizde kürek sporunun Türkiye'de ve dünyada uluslararası arenada merkezi olmaya adaydır" diye konuştu.