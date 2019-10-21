Türkiye'nin kültür elçilerinden Adıyaman'a ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı bursla 30 ülkeden Türkiye'ye gelerek Erciyes Üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenip görüp, yüksek lisans yapan 30 kişilik kız öğrenci grubu, Adıyaman Belediyesinin hayata geçirdiği “Kültür Elçileri” projesi kapsamında Adıyaman'a gelerek, Adıyaman Valiliğini ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Bedir Deveci tarafından valilik makamında kabul edilen öğrenciler, 3 gün boyunca Nemrut Dağı başta olmak üzere, Sahabe Safvan Bin Muattal Türbesi ile Adıyaman'ın tarihi ve turistik yerlerini gezerek, Türkiye'nin ve Adıyaman'ın kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye gelerek Erciyes Üniversitesinde okuyan 30 kişilik öğrenci grubunun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yardımcısı Bedir Deveci, yabancı uyruklu öğrencilerle sohbet ederek Adıyaman'ın tarihi, kültürü, coğrafyası, ekonomik ve sosyal yapısı ile ilgili bilgiler verdi.

Öğrencilerle tek tek tanışarak sohbet eden Vali Yardımcısı Bedir Deveci, “Adıyaman birçok medeniyetin buluştuğu, kaynaştığı, kucaklaştığı ve bu medeniyetlerin kültürleri ile yoğrulup bugünlere ulaştığı Anadolu'nun önemli yerleşim yerlerinden birisidir. Tarihi süreç içerisinde bugüne kadar birçok uygarlığın büyüleyici kalıntılarına ev sahipliği yapan Adıyaman, sahip olduğu kültürel ve doğal güzelliklerin yanında 300'ün üzerinde tarihi öneme haiz kültür varlıkları ile adeta açık hava müzesi konumundadır. Kısacası Adıyaman, herkesin mutlaka gelip görmesi gereken bir ildir. Sizleri de ilimizde görmekten memnuniyet duyuyoruz. Siz değerli gençlerimiz bu projelerle kültürler arası diyalogu geliştirip, Anadolu insanının misafirperverliğini yakından görme şansına sahip olmaktadır” dedi.

Adıyaman'da çok sıcak bir karşılaşama yaşadıklarını dile getiren Erciyes Üniversitesi yabancı uyruklu öğrenciler ise, “Adıyaman Belediyesinin hayata geçirdiği bu proje ile Türkiye'yi ve Adıyaman ilini yakından tanıma fırsatımız oldu. Adıyaman'da bulunmaktan çok memnunuz. Adıyaman insanının yakın ilgi ve alakası ile misafirperverliğine hayran kaldık” diye konuştu.

Vali Yardımcısı Bedir Deveci, ziyaret sonunda, öğrencilere Adıyaman'ı tanıtıcı yayınları ile Nemrut heykellerinden birer set hediye etti.