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Turuş bölgesindeki STK başkan ve muhtarlar sorunları konuştu

Adıyaman Merkeze bağlı Turuş köyünde, bölgede bulunan 12 köy muhtarı Turuş Köyü Kalkındırmak ve Dayanışma Derneği öncülüğünde sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili toplantı yaptı.


Turuş Taziye evinde gerçekleştirilen toplantıda, Turuş köyü ve çevre köylerin sorunları ele alındı. toplantıda özellikle tarım ve hayvancılık, eğitim, sağlık ve özellikle 6. bölge teşvikleri konuşuldu. Bundan sonra 2 ayda bir bu toplantıların düzenlenmesi kararlaştırıldı.


Turuş Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Salih Yıldırım, teşvik ile birlikte Turuş Bölgesinin işsizlik sorunlarını giderecek tekstil fabrikasının kurulması, tarım, hayvancılık ile ilgili teşviklerin verilmesi gerektiğini söyledi.


Yıldırım ayrıca, “Eğitim konusunda da bölgenin en büyük 2 köyü Turuş ve Gümüşkaya'da okuyan öğrenci sayısı fazla ancak lise olmadığı için özellikle kız çocukları ortaokuldan sonra okula devam etmemektedir. Turuş bölgesinde lisenin kurulması gerekiyor.Sulu tarıma geçilmei için Bebek-2 projesinin hayata geçirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

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