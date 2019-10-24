Tut belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi kardeş belediye seçildi

Adıyaman'ın Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tut Belediyesinin kardeş belediye seçildiğini açıkladı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, kardeş belediyeciliğin Tut ilçesine maddi ve manevi anlamında çok büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Başkan Mehmet Kılıç, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından, kardeş belediyecilik projesi kapsamında yapılan görüşmeler çerçevesinde yapılan değerlendirmede Tut ilçemizin kardeş belediyesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğu yönünde karar verildi.

Ülkemizin gelişmişlik ve bütçesel anlamında ilk beş belediyesinden biri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve değerli meslektaşım İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ilçemize her türlü maddi ve manevi desteği vereceğinden şüphemiz yok. Tüm ilçe halkı ile paylaşmak isterim ki en kısa süre içerisinde kardeş belediyemiz İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerekli protokoller yapılacak ve kardeş belediyecilik projesi kapsamında ilçemizin acil olarak ihtiyacı olan hizmetler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katkılarıyla hızlı bir şekilde başlatılacak.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçemizde düzenlenen miting de ifade ettiği üzere; ilçemizin Büyükşehir Belediyelerinden biri ile kardeş belediye olacağı hususunda verdiği sözün, kısa süre içerisinde yerine getirilmesinden dolayı kendilerine şahsım ve ilçem halkı adına teşekkürlerimi sunarım. İlçemizin menfaati adına yapmış olduğum her türlü çalışmanın gelecek dönem için değil ilçemizin geleceği için yapmayı hedefliyorum. İlçemiz adına büyük hizmetlerin yapılması için gece gündüz demeden çalışmayı kendime bir borç olarak görüyorum. Umarım halkımızın tarafımıza vermiş olduğu bu kutsal görevi layığıyla yerine getirebiliriz” diye konuştu.