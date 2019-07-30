Tut Belediyesi'nden Kılıçdaroğlu'na dut kurusu ve dut pekmezi

Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, CHP'nin Afyonkarahisar'da düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere davetlilere dut kurusu ve dut pekmezi hediye etti.

Tut Belediyesi Başkanı Mehmet Kılıç, CHP'nin yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı.

Çalıştaya 11'i büyükşehir, 10'u da il olmak üzere toplam 252 belediye başkanı katıldı.

Mehmet Kılıç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve diğer büyükşehir belediye başkanları ve il-ilçe belediye başkanlarının bir çoğuyla görüşme gerçekleştirdi. Onlara Tut ilçesinin ismini aldığı ‘dut' meyvesinin kurusundan ve pekmezinden ikramda bulundu.

Başkan Kılınç çalıştayın Tut Belediyesi için çok faydalı geçtiğini dile getirerek, “Sosyal demokrat belediyeciliğinin ilkelerine bağlı, görev ve sorumluluğunun bilincinde belediye başkanları olarak hizmet etmeye kararlı başkanlarımızla bir arada bulunarak verimli ve kazanımları olan bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bilgi edindiğimiz, tecrübe paylaşımı yaptığımız ve destek kazandığımız bir çalıştay yapıldı. Tüm sorunların çözümü, finansman ve proje üretilmesi gibi konularda Türkiye genelinde ki 252 Belediye ile iş birliği yapılacağı vurgulandı. Başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bire bir görüşme ve değerlendirme imkanı bulduğum değerli başkanlarımız ve partililerimiz olmuştur. Değerli belediye başkanlarımızdan Tut ilçemize her türlü maddi ve manevi desteğin sağlanması yönünde söz aldığımı özellikle belirtmek isterim. Tut ilçemizde kıymetli hemşerilerimizin hak ettiği en güzel hizmeti alması temel hedefimizdir. Ayrıca tarihi turistik önem ve değere sahip ilçemizin daha çok tanınması ve tanıtılması adına başta hemşerilerimizin bu ilçede mutlu, sağlıklı, huzurlu yaşamaları esas hedefimizdir.

Her şeyden önce ilçemizin imkanlarının iyi bilinmesi, ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Doğru tespit ve teşhis sonrasında öncelik sırasına dikkat ederek hizmet vermenin bilinci ve kararlılığında olduğumuz sürece başarılı olacağımızı belirtmek isterim” dedi.

Başkan Kılıç, Tut ilçesinin gelişerek büyümesi, tanınması ve tanıtılması adına çalışma ve gayretinin artırmayı hedeflediklerini söyledi.