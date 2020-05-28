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Tut Caddesinde kaldırım çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından Karapınar Mahallesinde kaldırım düzenleme ve döşeme çalışması yapıldı.


Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yoğun bir döneme giren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karapınar Mahallesi Tut Caddesinde kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmalarına başladı. Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, sürdürdükleri kaldırım çalışmalarının kısa süre içerisinde biteceğini dile getirdi. Mahalle sakinleri ise yapılan son çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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