Tut İlçe Emniyeti sürücülerin içini ısıtıyor

Adıyaman'ın Tut İlçe Emniyet Amirliği, kış lastiği kontrolü yaptıkları araç sürücülerine sıcak çay ikramında bulunuyor.

Tut İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ilçenin girişinde ki uygulama noktasında araçları durdurarak, lastik kontrolü yapıyor. Kar yağışı ve buzlanmanın olduğu Tut İlçe yolunda araçların kış lastiği takıp takmadıklarını kontrol eden ekipler, kış lastiği olan araçların yola çıkmalarına izin veriyor. Lastiği olmayan araçlar ise geri çevriliyor.

Sürücülere sıcak çay ve kahve ikram eden polis ekipleri bilgilendirme yapıyor.